«Вред народу Украины»: Захарова считает Супрун провокатором

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала российский дипломат в фейсбуке.

Этот призыв украинской чиновницы не оставили без внимания и в Совете Федерации . Сенатор Алексей Пушков заявил, что она некомпетентна в данном вопросе.

«Если уж она в здравоохранении некомпетентна, то в международном праве — тем более», — отметил Пушков в твиттере.

Ранее, в среду, 22 мая, Ульяна Супрун заявила, что ООН должна исключить Россию из Совета Безопасности. Свое мнение она выразила во время выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, передает ФАН.

«В ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совбезе, пока те не вернутся к системе международного права», — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

Она считает, что Россия должна освободить украинских военнопленных и «политзаключенных». Кроме того, уверена Супрун, российская сторона обязана вывести свои войска с территории Донбасса и Крыма

Отметим, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Решение, принятое крымчанами, считают нелегитимным страны Европейского союза США , которые практически сразу ввели антироссийские санкции. Киевские власти, в свою очередь, до сих пор утверждают, что Крым принадлежит Украине.

Помимо этого, Москва отрицает присутствие российских войск на территории юго-востока соседнего государства. Факт отсутствия Вооруженных сил России в Донбассе подтвердили и в ОБСЕ

Постоянным членом Совбеза ООН Россия является с 24 декабря 1991 года как государство-правопреемник СССР.

На утверждении, что Россия должна уйти из Совбеза ООН, речь Супрун не закончилась. Она призвала международные организации, в том числе и Всемирную организацию здравоохранения , отказаться от финансирования России. Таким образом, по мнению исполняющей обязанности министра, они смогут «избежать участи заложников Кремля».

Кроме этого, Супрун добавила, что антироссийские санкции необходимо не только сохранить, но и расширить. Украина, по ее мнению, является «надежным партнером мирового сообщества». Киев, утверждала украинская чиновница, продолжит «защищать ценности, которые повлекли мир и процветание».

Она не первая, кто призывает увеличивать санкции против России. Ранее, 20 мая, только вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский обратился к членам делегации, прибывшей из США на церемонию инаугурации, с призывом усилить ограничительные меры.

«Хотел бы призвать вас, чтoбы США продолжали ужесточение санкций прoтив РФ», — сказал он прибывшим высокопоставленным чиновникам Соединенных Штатов.

Украинский лидер также поблагодарил представителей Белого дома за помощь американских властей в реализации внутренних реформ, а также за поддержку в стремлении Киева восстановить суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Зеленский назвал Соединенные Штаты «мощным и oчень серьезным партнером для Украины, прежде всего — в преодолении агрессии России», так как сама страна сделать этого не может. Поэтому он и обратился за помощью к властям США. При этом Владимир Зеленский отметил, что США являются «хорошим примером» демократии.

Отметим, что ранее, 18 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко дал своему преемнику наставление. Он посоветовал Зеленскому сохранять и усиливать при помощи Запада противостояние России, передает РИА «Новости».

«Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Усиливайте санкционное давление западных стран на РФ», — сказал Порошенко Зеленскому, покидая пост главы государства.

Ответ американских представителей не заставил себя долго ждать. Буквально на следующий день после того, как Зеленский выразил свои пожелания, министр энергетики США Рик Перри заявил о возможном введении санкций против России, передает агентство Bloomberg.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», — предупредил американский чиновник, выступая в Киеве.

На Украину он приехал в качестве председателя американской делегации, прибывшей на торжественные мероприятия по случаю вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.