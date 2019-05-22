После досрочного прекращения полномочий Рауфа Арашукова, представлявшего в Совете Федерации Карачаево-Черкесию, республика должна делегировать в верхнюю палату парламента нового сенатора от исполнительной власти. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что таково требование действующего законодательства, информирует ТАСС.
Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
22 мая, как сообщал News.ru, на пленарном заседании Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова. Формальным поводом стало то, что тот не подал в срок декларацию о доходах и имуществе. Это первый в истории России случай лишения полномочий парламентария с такой мотивировкой.