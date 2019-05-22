Карачаево-Черкесии предстоит найти замену Арашукову

Она подчеркнула, что таково требование действующего законодательства, информирует ТАСС.

Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

22 мая, как сообщал News.ru, на пленарном заседании Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова. Формальным поводом стало то, что тот не подал в срок декларацию о доходах и имуществе. Это первый в истории России случай лишения полномочий парламентария с такой мотивировкой.