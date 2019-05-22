Дан приказ ему — на запад. Новый посол России прибудет в Минск 2 июня

На сегодняшний момент Дмитрий Федорович — сенатор от Сахалинской области , председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. На недавнем заседании комитета Мезенцев проинформировал коллег о грядущем расставании.

— Предполагается, — заявил он, — что я буду просить о досрочном сложении полномочий на заседании Совета Федерации 29 мая. 2 июня отбываю в Минск.

Дмитрий Мезенцев — признанный политический тяжеловес. В разное время он занимал посты вице-спикера Совета Федерации, губернатора Иркутской области, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества . Именно он пролоббировал получение Беларусью статуса наблюдателя в ШОС. Это, по оценке МИД Беларуси, позволило республике дополнить экономическое сотрудничество в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал.

Новый российский посол родом из Ленинграда, сын кадрового военного. Кандидат психологических наук. Супруга Дмитрия Мезенцева — доктор юриспруденции, дочь Дарья — выпускница университета технологии и дизайна. В этом году у Дмитрия Федоровича юбилей: 18 августа ему исполняется 60 лет.