Путин: государство должно помогать профсоюзам

Одной из обязанностей государства является содействие профсоюзам. Ни о каком давлении на бизнес речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин

По мнению лидера, предприятия не должны отказываться от диалога с общественными объединениями, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что координационный совет профсоюзных организаций «Нестле Россия», а также Всемирный союз пищевиков, работников сельского хозяйства и гостиниц (IUF) выразили протест против политики руководства компании. В организации под сокращение попадают несколько сотен сотрудников.