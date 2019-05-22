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Путин: государство должно помогать профсоюзам 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одной из обязанностей государства является содействие профсоюзам. Ни о каком давлении на бизнес речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин.
По мнению лидера, предприятия не должны отказываться от диалога с общественными объединениями, пишет ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что координационный совет профсоюзных организаций «Нестле Россия», а также Всемирный союз пищевиков, работников сельского хозяйства и гостиниц (IUF) выразили протест против политики руководства компании. В организации под сокращение попадают несколько сотен сотрудников.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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