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Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль удивлен отказом главы компании-владельца животных из приморской бухты Средняя выпускать косаток и белух на волю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 мая.
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Президент поручал решить проблему китовой тюрьмы до 1 марта, из-за невыполнения этого требования Кремль взял вопрос освобождения животных под особый контроль.
В бухте Средняя в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Млекопитающие страдали от холода и льда.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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