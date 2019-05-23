Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина

Кремль удивлен отказом главы компании-владельца животных из приморской бухты Средняя выпускать косаток и белух на волю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в четверг, 23 мая.

Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Президент поручал решить проблему китовой тюрьмы до 1 марта, из-за невыполнения этого требования Кремль взял вопрос освобождения животных под особый контроль.

В бухте Средняя в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Млекопитающие страдали от холода и льда.