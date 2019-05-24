В Госдуме поддержали заявление Киева о переговорах с Россией

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление главы администрации украинского президента Андрея Богдана о том, что переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе.

«Я думаю, что заявление главы администрации, так или иначе, отражает позицию официального Киева. Для России это позитивный сигнал. Хочу отметить, что недавние слова президента Зеленского о возможном проведении референдума для украинцев об их отношении к переговорному процессу с Россией по вопросам Донецкой и Луганской народных республик — тот ход, который поможет новому главе государства. Это очень позитивная динамика», — считает депутат.

Катенев выразил уверенность в том, что украинский народ выступит за конструктивный диалог с Россией и за урегулирование отношений.

Ранее Богдан заявил, что переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе.

Как указал глава АП, в настоящее время остаётся открытым вопрос возможных даты и условий подобных переговоров.

Богдан отметил, что урегулирования ситуации можно достичь мирным путём.