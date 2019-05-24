Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме поддержали заявление Киева о переговорах с Россией 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление главы администрации украинского президента Андрея Богдана о том, что переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе.
«Я думаю, что заявление главы администрации, так или иначе, отражает позицию официального Киева. Для России это позитивный сигнал. Хочу отметить, что недавние слова президента Зеленского о возможном проведении референдума для украинцев об их отношении к переговорному процессу с Россией по вопросам Донецкой и Луганской народных республик — тот ход, который поможет новому главе государства. Это очень позитивная динамика», — считает депутат.
Катенев выразил уверенность в том, что украинский народ выступит за конструктивный диалог с Россией и за урегулирование отношений.
Ранее Богдан заявил, что переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе.
Как указал глава АП, в настоящее время остаётся открытым вопрос возможных даты и условий подобных переговоров.
Богдан отметил, что урегулирования ситуации можно достичь мирным путём.
RT на русском: последние новости
Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией В Совфеде прокомментировали решение Мэй уйти в отставку Путин вручает государственные награды в Кремле
Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Госдума , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»129
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша40
Пока вы спали: Лукашенко променяет Россию на Казахстан59
«Со слезами на глазах»: Мэй ушла18
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
01:20
Умерла Наталия Басовская
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение