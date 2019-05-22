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Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов. Он отметил, что прокуратура всегда ассоциировалась с «какими-то держимордами», однако сейчас ситуация меняется.
Буксман уточнил, что прокуроры лишены полномочий по расследованию уголовных дел, но настолько хорошо проявили себя в вопросе защиты бизнеса, что «никакое расследование» с этим не сравнится. Он напомнил, что с 2008 года ведомство сотрудничает с бизнес-омбудсменом.
С того времени прокуроры прекратили 30 уголовных дел против предпринимателей и добились их освобождения из мест лишения свободы.
Это может быть небольшая цифра, но если разобраться в деталях, то это судьба не только этих 30 человек, но и тысяч человек, которые стоят за ними, сотрудников их предприятий и бизнеса, — приводит слова Буксмана принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Ранее News.ru писал, что Генеральная прокуратура и ФСБ в конце апреля провели совместную проверку Росавиации, в ходе которой были выявлены нарушения. Проверка осуществлялась до катастрофы SSJ 100 в Шереметьево.
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Комментарии2
Политика , Криминал , Григорий Березкин , Александр Буксман , ФСБ , Росавиация , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево
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