Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса

Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов. Он отметил, что прокуратура всегда ассоциировалась с «какими-то держимордами», однако сейчас ситуация меняется.

Буксман уточнил, что прокуроры лишены полномочий по расследованию уголовных дел, но настолько хорошо проявили себя в вопросе защиты бизнеса, что «никакое расследование» с этим не сравнится. Он напомнил, что с 2008 года ведомство сотрудничает с бизнес-омбудсменом.

С того времени прокуроры прекратили 30 уголовных дел против предпринимателей и добились их освобождения из мест лишения свободы.

Это может быть небольшая цифра, но если разобраться в деталях, то это судьба не только этих 30 человек, но и тысяч человек, которые стоят за ними, сотрудников их предприятий и бизнеса, — приводит слова Буксмана принадлежащее Григорию Березкину РБК.