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Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Таланты, образование и способности человека остаются основополагающей ценностью в современном развивающемся мире, и во многом на их защиту направлены национальные проекты России и деятельность профсоюзов, заявил президент РФ Владимир Путин на десятом съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Полагаю, что особое внимание было уделено участию профсоюзных организаций в реализации национальных проектов, о которых я уже сегодня упоминал. Еще не раз повторю, что они построены вокруг человека. Потому что в сегодняшнем, бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, и те или иные природные ресурсы, а человек и его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью", — заявил Путин.
Он добавил, что главной целью как национальных проектов, так и во многом профсоюзов является повышение уровня благосостояния россиян, обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения, поддержка семьи и снижение уровня бедности.
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Политика , Владимир Путин
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