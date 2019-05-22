Немного опоздал: почему в Совфеде отреклись от Арашукова

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия ранее заключенного под стражу сенатора Рауфа Арашукова. Решение было принято единогласно — за него проголосовали 153 сенатора. Официальным поводом стала неподанная в срок декларация о доходах и имуществе, которую Арашуков должен был предоставить до 1 апреля. Пребывание в СИЗО после обвинения в участии в преступном сообществе не было засчитано как веская причина для этого решения.

лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора по результатам проверки, проведенной комиссией ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комиссия единогласно приняла решение об установлении основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации Арашукова», — заявил глава комиссии Совфеда Юрий Воробьев, уточнив, что свои голоса за это решение отдали 153 сенатора.

Причиной для досрочного прекращения полномочий Арашукова послужила не предоставленная вовремя декларация о доходах и имуществе, которую сенаторы и депутаты по закону должны ежегодно отправлять в срок до 1 апреля. Необходимые документы заключенного поступили с опозданием на две недели. Кроме того, в них не указывались сведения о доходах супруги и детей.

Как отметили в ведомстве, пребывание сенатора в СИЗО не является веской причиной для того, чтобы не соблюдать регламент — все необходимые возможности для этого у него были. По словам Воробьева, в 2015 году была принята «супержесткая норма, по которой несдача или несвоевременная сдача сенатором или депутатом декларации ведет к лишению статуса».

«Впервые в истории происходит такое, что мы лишаем парламентария статуса за непредоставление декларации», — уточнил глава комиссии.

Воробьев также сообщил, что Арашукова предварительно ознакомили с результатами проверки — 14 мая ему были направлены все документы. Однако он отказался их подписать.

«17 мая из Следственного комитета был получен ответ о том, что Арашукову были объявлены результаты проверки. От подписи об ознакомлении с результатом проверки он отказался», — сказал он, добавив, что решение комиссии было принято с опорой на полученные из СК документы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что комиссия серьезно отнеслась к вопросу, так как принятое решение требует строгого соблюдения закона.

«Строго в соответствии с законодательством была проделана серьезная работа, потому что вопрос о досрочном прекращении полномочий требует высокой ответственности и строгого соответствия закону. В данном случае вы слышали из доклада убедительные аргументы, почему такое решение вносится», — сказала она на заседании.

Напомним, что в середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Арашукова от работы в верхней палате парламента. По мнению следствия, свою должность он мог использовать для давления на потерпевших и свидетелей. Кроме того, по решению суда, арест сенатора был продлен до июля 2019 года.

Изначально сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний в Совфеде. Представление о лишении 32-летнего политика статуса неприкосновенности зачитал лично генеральный прокурор Юрий Чайка , члены СФ поддержали его единогласно.

В зале при этом присутствовали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий уголовное дело, фигурантом которого стал Арашуков.

Сенатору инкриминируют участие в преступной группировке, причастность к убийству двух человек в 2010 году и давление на свидетеля. По версии следствия, он мог заказать убийство главы общественного движения за права черкесов «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова.

Причиной для этого послужил конфликт: общественник якобы отказался работать на политика. Арашуков требовал от Жукова устроить митинг протеста и сорвать заседание парламента. Сенатор планировал напугать главу республики, чтобы тот принял решение о назначении сенатора председателем правительства КЧР. За помешавшего осуществлению плана Жукова Арашуков отдал миллион рублей, сообщил киллер, раскрывший все обстоятельства дела.

Другой жертвой политика, как полагает следствие, стал кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Об этом также стало известно от исполнителей убийства, которые признались, что задание изначально состояло в запугивании политика. Шебзухова избили битами, но потом нападавшим показалось, что политик потянулся в карман за оружием, и его застрелили.