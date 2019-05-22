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В МИД высоко оценили роль парламентской дипломатии 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В МИД РФ высоко оценивают роль парламентской дипломатии, а также интенсивность международных контактов депутатов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании внутрифракционной группы "Единой России".
Заседание прошло в Госдуме под руководством первого замруководителя фракции Адальби Шхагошева. Парламентарий в ходе встречи обратился к замглавы МИД с просьбой дать оценку международных контактов Госдумы.
— Я думаю, в нынешнем бурном море международных отношений должны быть не острова, а материки здравого смысла, — ответил представитель внешнеполитического ведомства, которого цитирует пресс-служба Шхагошева. — Если бюрократы и правительства не способны создавать мосты и строить дамбы, то люди, которые имеют прямой мандат от избирателей и чувствуют настроения, в состоянии предложить что-то, что будет воспринято в качестве здравой альтернативы.
По его мнению, чем больше депутаты Госдумы и ее руководство будет заниматься этими вопросами, тем будет легче правительствам. В МИД видят, какова интенсивность контактов Думы, а также насколько "впечатляющая география контактов".
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Адальби Шхагошев , МИД , Единая Россия , Госдума
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