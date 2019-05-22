В МИД высоко оценили роль парламентской дипломатии

Заседание прошло в Госдуме под руководством первого замруководителя фракции Адальби Шхагошева . Парламентарий в ходе встречи обратился к замглавы МИД с просьбой дать оценку международных контактов Госдумы.

— Я думаю, в нынешнем бурном море международных отношений должны быть не острова, а материки здравого смысла, — ответил представитель внешнеполитического ведомства, которого цитирует пресс-служба Шхагошева. — Если бюрократы и правительства не способны создавать мосты и строить дамбы, то люди, которые имеют прямой мандат от избирателей и чувствуют настроения, в состоянии предложить что-то, что будет воспринято в качестве здравой альтернативы.

По его мнению, чем больше депутаты Госдумы и ее руководство будет заниматься этими вопросами, тем будет легче правительствам. В МИД видят, какова интенсивность контактов Думы, а также насколько "впечатляющая география контактов".