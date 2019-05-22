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Лидер Конго выступил на заседании Госдумы 

Российская Газета + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Гостем Госдумы и собеседником депутатов сегодня стал президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Он встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, а также выступил на пленарном заседании.
В ходе выступления лидер Конго особо подчеркнул роль России, которая, по его оценке, "остается важнейшим игроком, очень активным игроком, который, безусловно, участвует в управлении в нашей общей семье народов".
— И когда у тебя есть на международной арене такой могущественный и сильный друг, как Россия, конечно, этому можно только порадоваться, — подчеркнул он.
Сассу-Нгессо призвал друзей из РФ продолжать укреплять стратегическое партнерство с республикой на взаимовыгодных условиях.
Он, в частности, призвал депутатов поддержать проект нефтепровода в своей стране. Он пройдет по территории республики и будет иметь протяженность более тысячи километров, пояснил президент. Реализация данного проекта может стать взаимовыгодной для РФ и Конго, заявил Сассу-Нгессо.
Кроме того, он призвал Россию помочь в сохранении экосистемы гигантского торфяника, недавно открытого в африканском государстве.
На встрече с Володиным подробно обсуждались двусторонние отношения, а также межпарламентские контакты.
Президент Конго в ходе разговора назвал отношения с РФ стратегическими. Он также рассказал, что много раз бывал в России — сначала как эксперт от армии, потом как министр обороны, затем в качестве главы государства. С госвизитом он приезжал еще в эпоху Леонида Брежнева.
Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что России и Конго необходимо активнее развивать сотрудничество в рамках межпарламентских контактов.
Политик подчеркнул, что парламентарии России готовы поддержать те решения, которые будут приняты на предстоящей встрече главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 23 мая.
Кроме того, председатель Госдумы пригласил представителей республики Конго к участию во втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в июле в Москве.
— Это позволит нам и познакомиться, и выйти на обсуждение тех вопросов, которые волнуют наши народы, — пояснил Володин. Его собеседник заверил, что парламентская делегация Конго приедет на форум.
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Комментарии
Политика , Леонид Брежнев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Конго
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