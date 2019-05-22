Сенатор оценила призыв Супрун «не терпеть» присутствия России в СБ ООН

По её словам, такие заявления в очередной раз демонстрируют несостоятельность украинского политикума.

«Заверения Супрун о том, что Украина является «надёжным партнёром мирового сообщества» и продолжит «защищать ценности, которые повлекли мир и процветание» вызывают заслуженные сомнения… Очевидно, что никакого отношения к украинским проблемам Россия не имеет», — сказала Ковитиди.

Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие» России в Совете Безопасности и призвала к сохранению и расширению санкционного режима против России.