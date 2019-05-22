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Сенатор оценила призыв Супрун «не терпеть» присутствия России в СБ ООН 

RT на русском 17 минут назад
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
По её словам, такие заявления в очередной раз демонстрируют несостоятельность украинского политикума.
«Заверения Супрун о том, что Украина является «надёжным партнёром мирового сообщества» и продолжит «защищать ценности, которые повлекли мир и процветание» вызывают заслуженные сомнения… Очевидно, что никакого отношения к украинским проблемам Россия не имеет», — сказала Ковитиди.
Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие» России в Совете Безопасности и призвала к сохранению и расширению санкционного режима против России.
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Политика , Конфликты , Украина , Ольга Ковитиди , Совбез ООН , ООН , Совет Федерации , Республика Крым
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