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«Главное, чтобы был толк»: Кремль отреагировал на референдум Киева 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Дмитрий Песков высказался по поводу украинской инициативы о проведении референдума, касающегося отношений с Россией, сообщает ТАСС. По его словам, реализация озвученной идеи затрагивает только власти соседней страны.
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«Это внутреннее дело Украины, безусловно», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что в первую очередь Кремль ожидает от Киева «конкретных шагов»: выполнения минских договорённостей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также нормализации двухсторонних отношений.
«Мы ждем этих шагов, но пока их не видим», — резюмировал Песков.
Ранее стало известно о намерении киевских властей провести референдум по будущим отношениям с Россией. Об этом накануне заявил глава администрации украинского президента Андрей Богдан. Чиновник пояснил, что принимать решение по важным темам должны «не только депутаты, но и народ». На референдум планируется вынести вопрос мирных договорённостей с Россией, а также обсуждение конфликта в Донбассе.
Комментарии46
Политика , Украина , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
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