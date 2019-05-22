«Главное, чтобы был толк»: Кремль отреагировал на референдум Киева

Дмитрий Песков высказался по поводу украинской инициативы о проведении референдума, касающегося отношений с Россией , сообщает ТАСС. По его словам, реализация озвученной идеи затрагивает только власти соседней страны.

«Это внутреннее дело Украины, безусловно», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в первую очередь Кремль ожидает от Киева «конкретных шагов»: выполнения минских договорённостей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также нормализации двухсторонних отношений.

«Мы ждем этих шагов, но пока их не видим», — резюмировал Песков.

Ранее стало известно о намерении киевских властей провести референдум по будущим отношениям с Россией. Об этом накануне заявил глава администрации украинского президента Андрей Богдан. Чиновник пояснил, что принимать решение по важным темам должны «не только депутаты, но и народ». На референдум планируется вынести вопрос мирных договорённостей с Россией, а также обсуждение конфликта в Донбассе.