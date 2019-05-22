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Нельзя нагнетать обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
США предпринимают шаги в адрес Ирана, в том числе в Персидском заливе, надеясь, что у кого-то сдадут нервы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главное — нельзя нагнетать обстановку, как это делают США и некоторые их союзники в регионе Персидского залива в надежде, как нам кажется, что у кого-то сдадут нервы", — сказал Рябков журналистам.
Он подчеркнул, что последние действия Ирана не идут вразрез с СВПД, но, тем не менее, назрела необходимость для созыва совместной комиссии, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся вопросов.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , Иран , США
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