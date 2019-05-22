Нельзя нагнетать обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков

"Главное — нельзя нагнетать обстановку, как это делают США и некоторые их союзники в регионе Персидского залива в надежде, как нам кажется, что у кого-то сдадут нервы", — сказал Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что последние действия Ирана не идут вразрез с СВПД, но, тем не менее, назрела необходимость для созыва совместной комиссии, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся вопросов.