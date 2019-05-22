В Кремле отреагировали на ультиматум США по поводу С-400

«К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также отметил, что Кремль, исходя из заявлений руководства Турции, считает, что данная сделка является уже свершенной.

«Мы исходим из тех многочисленных заявлений, которые делали представители турецкого руководства во главе с президентом (Тайипом) Эрдоганом о том, что сделка по С-400 является уже завершенной, свершенной, … сделка реализуется», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что турецкий военный персонал, отправленный в Россию для получения навыков эксплуатации ЗРС С-400, приступил к обучению.