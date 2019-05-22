Кремль призвал Киев к защите прав русскоязычного населения

«Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится», — сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия ставит этот вопрос во время контактов с лидерами европейских стран.

«Надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону с тем, чтобы способствовать обеспечению этих прав», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль ждет от Киева исполнения минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но на данный момент их не наблюдается.

«От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим», — заключил Песков.