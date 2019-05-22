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Кремль призвал Киев к защите прав русскоязычного населения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва хочет, чтобы на Украине защищались права русскоязычных граждан, но на данный момент этого не происходит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится», — сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия ставит этот вопрос во время контактов с лидерами европейских стран.
«Надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону с тем, чтобы способствовать обеспечению этих прав», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль ждет от Киева исполнения минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но на данный момент их не наблюдается.
«От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим», — заключил Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.
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Комментарии1
Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , РИА Новости , Москва
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