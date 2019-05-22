Законопроект, предлагающий ввести досудебную блокировку живодерского контента в интернете, поддержали в российском правительстве. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время.
«Законопроект позволяет в досудебном порядке блокировать живодерский контент, то есть содержащий сцены жестокого обращения с животными. Потому что Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причем в международном масштабе, особенно в азиатские страны», — пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Его слова привело РИА «Новости».
Предложенные поправки в законодательство позволят Роскомнадзору блокировать живодерский контент так же, как сейчас блокируется экстремистский. По словам Бурматова, в обсуждении инициативы участвовали зоозащитники.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в заключении российского правительства.