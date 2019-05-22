Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Живодерский контент предложили приравнять к экстремистскому 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Законопроект, предлагающий ввести досудебную блокировку живодерского контента в интернете, поддержали в российском правительстве. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время.
«Законопроект позволяет в досудебном порядке блокировать живодерский контент, то есть содержащий сцены жестокого обращения с животными. Потому что Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причем в международном масштабе, особенно в азиатские страны», — пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Его слова привело РИА «Новости».
Предложенные поправки в законодательство позволят Роскомнадзору блокировать живодерский контент так же, как сейчас блокируется экстремистский. По словам Бурматова, в обсуждении инициативы участвовали зоозащитники.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в заключении российского правительства.
360tv.ru: последние новости
Зеленский устроит референдум для решения вопроса о переговорах с Россией Депутат ГД назвал условия, при которых Порошенко могут выдать России за провокацию в Керченском проливе Празднование юбилея высадки союзников в Нормандии пройдет без Путина и Зеленского
Комментарии2
Политика , Интернет , Владимир Бурматов , Роскомнадзор , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ399
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза152
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»1267
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»2
Арашукова лишили статуса3
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение