Живодерский контент предложили приравнять к экстремистскому

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Зеленский устроит референдум для решения вопроса о переговорах с Россией

Депутат ГД назвал условия, при которых Порошенко могут выдать России за провокацию в Керченском проливе

Празднование юбилея высадки союзников в Нормандии пройдет без Путина и Зеленского