Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил слова главы администрации украинского лидера Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России.
«Прикрываясь украинскими военными, нарушившими границы России, команда Зеленского стремится не освободить пленных, а рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Верховной раде», — отметил депутат.
Он добавил, что приём «кнута и пряника» на Россию не действует, когда речь идёт о национальных интересах.
«Новый глава администрации президента Украины, по всей видимости, провёл 5 лет в изоляции от мировых событий и не понимает геополитической ситуации: на Россию не действует ни кнут, ни пряник, когда речь идёт о наших национальных интересах», — сказал Белик.
Ранее Богдан рассказал о политике в отношении России.