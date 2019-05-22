В Госдуме объяснили заявление главы АП Украины о политике в отношении России

«Прикрываясь украинскими военными, нарушившими границы России, команда Зеленского стремится не освободить пленных, а рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Верховной раде», — отметил депутат.

Он добавил, что приём «кнута и пряника» на Россию не действует, когда речь идёт о национальных интересах.

«Новый глава администрации президента Украины, по всей видимости, провёл 5 лет в изоляции от мировых событий и не понимает геополитической ситуации: на Россию не действует ни кнут, ни пряник, когда речь идёт о наших национальных интересах», — сказал Белик.

Ранее Богдан рассказал о политике в отношении России.