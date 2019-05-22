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В Госдуме объяснили заявление главы АП Украины о политике в отношении России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил слова главы администрации украинского лидера Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России.
«Прикрываясь украинскими военными, нарушившими границы России, команда Зеленского стремится не освободить пленных, а рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Верховной раде», — отметил депутат.
Он добавил, что приём «кнута и пряника» на Россию не действует, когда речь идёт о национальных интересах.
«Новый глава администрации президента Украины, по всей видимости, провёл 5 лет в изоляции от мировых событий и не понимает геополитической ситуации: на Россию не действует ни кнут, ни пряник, когда речь идёт о наших национальных интересах», — сказал Белик.
Ранее Богдан рассказал о политике в отношении России.
RT на русском: последние новости
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Белик , Госдума , Верховная Рада , Севастополь
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