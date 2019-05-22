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Пушков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В Совфеде прокомментировали призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине