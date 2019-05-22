Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала дипломат.
Ранее Супрун в ходе выступления в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Впоследствии зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT отметил, что украинская чиновница прокомментировала вопрос, не соответствующий её компетенции.