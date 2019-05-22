Дания грозит России истребителями в Гренландии

Дании пригрозили России разместить свои истребители в Гренландии, если российская авиация нарушит воздушное пространство острова. При этом датские власти признали, что пока не готовы обнаружить российскую авиацию. Такое заявление было вызвано накаляющейся день ото дня ситуацией в Арктике.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что разместит датские истребители в Гренландии, если российская авиация, которую планируют отправить на остров архипелага Земля Франца-Иосифа, нарушит воздушное пространство Гренландии.

«До этого в нашей политике мы исходили из того, что Арктика является районом с низким уровнем напряженности, но сейчас мы наблюдаем высокую активность Российской Федерации. Таким образом она могла бы достигнуть и авиационной базы в Туле (амеркианская авиабаза на севере Гренландии. — «Газета.Ru»). Мы внимательно наблюдаем, и в случае необходимости оперативно отреагируем», — отметил Фредериксен.

Вместе с тем он признал, что вооруженные силы Дании пока не готовы обнаруживать российскую авиацию, поскольку не ведут таких наблюдений.

Российская сторона при этом неоднократно отмечала, что все совершаемые ею полеты проходят в строгом соответствии с международными нормами и требованиями.

Двумя неделями ранее глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Вашингтон должен нарастить военный потенциал в Арктике. Он объяснил это тем, что в случае конфликта с Россией она, вероятнее всего, нанесет удар с этого направления. Такое мнение он высказал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам ВС палаты представителей конгресса США.

О'Шонесси отвечает за оборону континентальной части США и руководит американо-канадским Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Его попросили разъяснить утверждения, которые он ранее привел в своем письменном заявлении для членов комитета. Судя по нему, генерал «считает Арктику передовой линией при обороне США и Канады».

В этот раз О'Шонесси подтвердил высказанную ранее позицию. Он пояснил, что эти угрозы — предупреждение против возможного применения против американской стороны крылатых ракет, бомбардировщиков и гиперзвуковых вооружений. Он отметил, что действия необходимо предпринимать сейчас, иначе потом у противников будут неравные возможности.

«К примеру, если взглянуть с позиции России, то если вы собираетесь атаковать Северную Америку, вы, вероятно, выберете данное направление», — подчеркнул О'Шонесси.

Он также поддержал идею расширения возможностей по проведению операций в Арктике и то, чтобы США «работали на опережение в свете имеющихся на этом направлении угроз».

В своем письменном заявлении О'Шонесси указал Россию как одну из основных угроз для Соединенных Штатов, поскольку Москва в последние годы продемонстрировала «наращивание потенциала по нанесению высокоточных ударов» и усиливает военное присутствие в Арктике.

К тому же, главной военной угрозой в Арктике он назвал «развертывание Россией новейших крылатых ракет дальнего действия», которыми, как он заявляет, можно нанести удары по целям в США и Канаде с северного направления.

Генерал уверен: РФ и КНР «изменили стратегическую ситуацию в мире, развернув новейшие системы вооружений дальнего действия, а также предпринимая все более агрессивные попытки расширить свое присутствие и влияние».

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил об обеспокоенности Вашингтона поведением России в Арктике. Он пояснил, что США опасаются «российских притязаний» на международные воды Северного морского пути. В том числе Вашингтон напугали недавно анонсированные планы соединить этот путь с китайским морским «шелковым путем».

«На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран получать разрешения на проход, требует, чтобы российские лоцманы присутствовали на борту иностранных кораблей, и угрожает применением военной силы в отношении всех, кто не будет выполнять их требования», — подчеркнул Помпео.

При этом он отметил, что США хотят сотрудничества с Россией в Арктике, поскольку в прошлом оно было плодотворным.

После выступления американского госсекретаря прошла его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым , но по ее итогам Лавров сообщил, что арктическая проблематика в разговоре с американским коллегой не поднималась.

«Мы не обсуждали политические заявления, которые делаются публично для создания определенного эффекта. Мы концентрировались на реальных делах. Мы не обсуждали Северный морской путь», — пояснил глава МИД РФ.

К тому же Лавров напомнил, что Северный морской путь — это российская национальная транспортная артерия.