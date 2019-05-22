«Путем кнута»: глава администрации Зеленского о его политике в отношении России

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о политике украинского лидера в отношении России . Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Украина должна двигаться к своей цели, а для ее достижения приемлемы все доступные способы.

"Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника", — отметил Богдан.

Он подчеркнул, что украинская сторона посылает России сигналы о том, что власти Украины готовы к разговорам и компромиссам. Однако, добавил Богдан, Украине приходится действовать «путем кнута».

Он уточнил, что Украина вынуждена просить мировую общественность оказывать давление на Россию, чтобы она принимала те или иные решения и делала шаг навстречу.

Ранее стало известно, что Богдан стал главой администрации Зеленского.