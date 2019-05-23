Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы МИД РФ и Беларуси проведут переговоры в Москве 

Российская Газета + ещё 4 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Встреча состоится в Москве 27 мая. Руководители ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, особое внимание стороны уделят совместной работе в интеграционных форматах, среди которых Союзное государство, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.
Российская Газета: последние новости
Матвиенко назвала обоснованным роспуск Верховной рады Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы
Политика , СНГ , Владимир Макей , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ЕАЭС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией333
Зять российского миллиардера пойдет в президенты41
Украинцы потребовали отставки Зеленского249
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»2
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы194
Видео
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
01:42
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение