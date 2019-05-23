Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook 22 мая.
Как отметила Захарова, два месяца назад СМИ сообщали, что США добиваются полной изоляции президента Венесуэлы Николаса Мадуро на международной арене. Речь шла в первую очередь о прекращении с республикой любых коммерческих сделок банков и компаний, которые выгодны Мадуро.
По мнению Захаровой, США всех на что-то подбивают, а затем, кидая тех, прогнулся, меняют маневр на 180 градусов.
В период с 11 по 17 мая Соединенные Штаты Америки возобновили закупки венесуэльской нефти после двухнедельного перерыва, напоминает газета "Известия". Из обзора управления энергетической информации министерства энергетики США следует, что за неделю с 11 по 17 мая поставки нефти из Венесуэлы в США составили 49 тысяч баррелей в сутки.
23 марта текущего года Штаты ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы. Также санкции коснулись четырех подразделений банка (два расположены в Боливарианской Республике, по одному — в Уругвае и Боливии).
5 апреля США расширили список санкций против Венесуэлы, добавив в него две нефтяные компании, танкер, перевозящий сырье из Венесуэлы на Кубу, и 34 судна, принадлежащих компании PDVSA.
Вести.Ru: последние новости
Макрон, Меркель и Путин обсудили Украину и возвращение России в ПАСЕ Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция Медведчук: распустив Верховную раду, Зеленский нарушил конституцию
Комментарии4
Политика , В мире , Николас Мадуро , Мария Захарова , МИД , Минэнерго , газета "Известия" , Венесуэла , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Должна покинуть Крым»: Права РФ отказались признавать59
Замаскировали: Истребитель США F-16 перекрасили под Су-576
Уловка: Почему США угрожают «Северному потоку-2»5
Арктическая нация: В США хотят бросить вызов РФ55
«Дышится по-другому»: Лорак о жизни после развода
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение