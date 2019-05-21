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Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине 

Газета.Ru + ещё 6 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на которых обсудил политическую ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Кремля рассказали, что стороны обсуждали "внутриукраинский кризис", который наступил из-за "провальной" политики экс-президента страны Петра Порошенко. Также стороны сошлись во мнении, что у Минских соглашений нет альтернатив.
"Путин вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей", — сообщили в Кремле.
Ранее сообщалось пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским.
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Политика , В мире , Европа , Украина , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Германия
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