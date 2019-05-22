В России ответили Зеленскому на идею референдума

Так Пушков прокомментировал идею Зеленского вынести на референдум вопрос о формате переговорного процесса с Россией. В администрации Зеленского заявили, что решение принимать должны не только депутаты и президент, но и народ Украины.

Пушков предположил, что из-за быстрого успеха и высокой популярности в своей стране Зеленский начал считать себя «большим подарком», с которым «все только и мечтают вести переговоры».

В администрации Зеленского рассказали, что на референдум планируют вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе. Украинский президент заявил о своей готовности к диалогу с Россией и отметил, что первым шагом для начала диалога должно стать возвращение всех украинских пленных.