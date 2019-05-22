Пушков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

По мнению Пушкова, «идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упрёков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».

«Проголосуют «за» — народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.