Депутат ГД назвал условия, при которых Порошенко могут выдать России за провокацию в Керченском проливе

«Если будет доказана причастность Порошенко к провокации украинских кораблей в Керченском проливе, то, конечно, следственные органы РФ, органы прокуратуры будут принимать меры к тому, чтобы объявить бывшего президента Украины в розыск, требовать его экстрадиции и так далее», — заявил Анатолий Выборный.

Он отметил, что решение о выдаче Порошенко российским правоохранительным органам возможно, если Москва договорится об этом с новым правительством Незалежной. Выборный добавил, что начав собственное расследование в отношении Порошенко, украинские правоохранительные органы уже косвенно признали его возможную причастность к инциденту в Керченском проливе.

«Мы знаем, что военнослужащие Украины, незаконно проходя Керченский пролив, выполняли приказ. На каком уровне он был отдан, нам трудно сказать. Но в трезвом уме и твердой памяти никто не будет отдавать приказ нарушить границу другого государства, рискуя жизнью людей. И это серьезное преступление», — констатировал Выборный.

Депутат напомнил, что точку в деле украинских моряков должен поставить российский суд. И если Украина на самом деле готовит расследование в отношении Порошенко по инциденту в Керченском проливе, то это говорит о признании Киевом нарушения международного права.