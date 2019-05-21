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Депутат ГД назвал условия, при которых Порошенко могут выдать России за провокацию в Керченском проливе 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: ТАСС
Бывшего президента Украины Петра Порошенко могут привлечь к уголовной ответственности и экстрадировать в Россию, если подтвердят его причастность к провокации в Керченском проливе. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщило РИА ФАН.
«Если будет доказана причастность Порошенко к провокации украинских кораблей в Керченском проливе, то, конечно, следственные органы РФ, органы прокуратуры будут принимать меры к тому, чтобы объявить бывшего президента Украины в розыск, требовать его экстрадиции и так далее», — заявил Анатолий Выборный.
Он отметил, что решение о выдаче Порошенко российским правоохранительным органам возможно, если Москва договорится об этом с новым правительством Незалежной. Выборный добавил, что начав собственное расследование в отношении Порошенко, украинские правоохранительные органы уже косвенно признали его возможную причастность к инциденту в Керченском проливе.
«Мы знаем, что военнослужащие Украины, незаконно проходя Керченский пролив, выполняли приказ. На каком уровне он был отдан, нам трудно сказать. Но в трезвом уме и твердой памяти никто не будет отдавать приказ нарушить границу другого государства, рискуя жизнью людей. И это серьезное преступление», — констатировал Выборный.
Депутат напомнил, что точку в деле украинских моряков должен поставить российский суд. И если Украина на самом деле готовит расследование в отношении Порошенко по инциденту в Керченском проливе, то это говорит о признании Киевом нарушения международного права.
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Комментарии5
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Анатолий Выборный , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , РИА ФАН
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