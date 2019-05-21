За что боролся: Порошенко могут «выслать» в Россию

Экс-президент Украины Петр Порошенко может быть объявлен в розыск и экстрадирован в Россию, если подтвердится его причастность к провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Если будет доказана причастность Порошенко к провокации украинских кораблей в Керченском проливе, то, конечно, следственные органы РФ, органы прокуратуры будут принимать меры к тому, чтобы объявить бывшего президента Украины в розыск, требовать его экстрадиции и так далее», — заявил депутат «Федеральному агентству новостей».
По его словам, выдача Порошено возможна, если Москва сможет договориться об этом с новыми властями Украины.
Депутат считает, что украинские правоохранительные органы косвенно признали причастность экс-президента к инциденту в Керченском проливе, начав расследование в отношении него.
По словам Выборного, приказ нарушить границу другого государства это серьезное преступление, которое могло привести к гибели людей.
«Печально, если такой приказ поступил от первого лица Украины», — добавил он.
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Находящиеся на украинских судах моряки были арестованы и ожидают суда в российских СИЗО.