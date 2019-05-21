Предложение Лаврова об обмене пленными оценили в Раде

Поменять всех на всех. Что тут плохого, скажите? Люди домой вернутся в семьи, перестанут страдать. В чём проблема такого обмена? Я считаю, что это идеальное предложение, надо по нему идти, — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к урегулированию конфликта в Донбассе. В своей инаугурационной речи он пообещал вернуть Киеву утраченные территории, а также поставить окончательную точку в вопросе обмена пленными, напоминает РИА Новости.

Бывший шоумен Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Церемония состоялась в Верховной раде. Экс-телеведущий пообещал «заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан», писал News.ru.