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Предложение Лаврова об обмене пленными оценили в Раде 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова об обмене пленными в Донбассе по принципу «всех на всех» оценили в Верховной раде. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал этот вариант идеальным для обеих сторон.
Поменять всех на всех. Что тут плохого, скажите? Люди домой вернутся в семьи, перестанут страдать. В чём проблема такого обмена? Я считаю, что это идеальное предложение, надо по нему идти, — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к урегулированию конфликта в Донбассе. В своей инаугурационной речи он пообещал вернуть Киеву утраченные территории, а также поставить окончательную точку в вопросе обмена пленными, напоминает РИА Новости.
Бывший шоумен Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Церемония состоялась в Верховной раде. Экс-телеведущий пообещал «заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан», писал News.ru.
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Политика , Украина , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , МИД , Верховная Рада , РИА Новости
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