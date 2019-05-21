Член Совета Федерации оценил шансы возвращения России в ПАСЕ

Позицию Киева поддержали пять стран из 47. Сенатор отметил, что Украине все равно, что будет с Советом Европы . Она противопоставляет себя большинству стран-членов ПАСЕ. Косачев подчеркнул, что эта эгоистичная позиция характерна для нынешних украинских политиков.

«Они любыми правдами и неправдами пытаются продавить через европейские институты свои интересы, невзирая на интересы других участников процесса», — отметил сенатор.

По словам члена Совфеда, надежда на то, что в этот раз Киев не сможет продвинуть в ПАСЕ свою позицию есть, но этому может препятствовать «дыра в регламенте» организации.

«Тезис о необходимости мобилизации, который прозвучал от украинского полпреда, как раз и нацелен на то, чтобы в очередной раз попытаться злоупотребить этой дырой в регламенте ПАСЕ. В тот момент, когда будут рассматриваться поправки в регламент, они приведут в зал максимальное количество сторонников этой радикальной украинской позиции и уговорят тех, кто эту позицию не разделяет, вовсе не приходить и попросту отмолчаться. Раньше это получалось, сейчас — не знаю, надеюсь, что нет», — пояснил Константин Косачев.

Он добавил, что многие страны, входящие в Совет Европы, понимают, что на них влияли украинские политики в собственных целях и как это негативно сказывалось на общеевропейском процессе и деятельности Совета Европы.