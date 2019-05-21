Матвиенко пригласили посетить Республику Сербскую

Она отметила, что воспринимает визит коллег из Республики Сербской (регион, входящий в состав Боснии и Герцеговины) как стимул к развитию всего комплекса взаимоотношений.

Неделько Чубрилович, в свою очередь, пригласил Валентину Матвиенко посетить регион.