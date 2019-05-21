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Матвиенко пригласили посетить Республику Сербскую 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия рассматривает Республику Сербскую в качестве основного политического и экономического партнёра в Боснии и Герцеговине. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной скупщины (парламента) республики Неделько Чубриловичем.
Она отметила, что воспринимает визит коллег из Республики Сербской (регион, входящий в состав Боснии и Герцеговины) как стимул к развитию всего комплекса взаимоотношений.
Неделько Чубрилович, в свою очередь, пригласил Валентину Матвиенко посетить регион.
«Мы обязательно воспользуемся вашим приглашением и согласуем приемлемые для такого визита сроки», — ответила спикер Совета Федерации.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Босния и Герцеговина
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