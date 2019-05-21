Россия рассматривает Республику Сербскую в качестве основного политического и экономического партнёра в Боснии и Герцеговине. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной скупщины (парламента) республики Неделько Чубриловичем.
Она отметила, что воспринимает визит коллег из Республики Сербской (регион, входящий в состав Боснии и Герцеговины) как стимул к развитию всего комплекса взаимоотношений.
Неделько Чубрилович, в свою очередь, пригласил Валентину Матвиенко посетить регион.
«Мы обязательно воспользуемся вашим приглашением и согласуем приемлемые для такого визита сроки», — ответила спикер Совета Федерации.