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Беглов призвал учителей браться за классное руководство и обещал надбавки к зарплате 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии награждения победителей педагогического конкурса. Градоначальник заинтриговал петербургских учителей, призвав активнее занимать должность классных руководителей, за которую предусмотрена приличная надбавка к зарплате, пишут "Невские Новости".
Во вторник, 21 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с лауреатами конкурса педагогических достижений. Он вручил им награды и напомнил, что, начиная с первого сентября, существенные надбавки к зарплате ждут тех педагогов, которые занимают должность классных руководителей.
Сумму надбавки Беглов предпочел сохранить в тайне до первого дня нового учебного года.
Также градоначальник напомнил о разговоре с главой Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанной Воробьевой. В конце прошлого года он призвал на 10% сократить объем работы учителей и директоров с документацией. Вместо этого им следует уделять больше времени образовательным и воспитательным функциям.
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Политика , Образование , Общество , Александр Беглов , Жанна Воробьева , Санкт-Петербург
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