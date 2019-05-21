Беглов призвал учителей браться за классное руководство и обещал надбавки к зарплате

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии награждения победителей педагогического конкурса. Градоначальник заинтриговал петербургских учителей, призвав активнее занимать должность классных руководителей, за которую предусмотрена приличная надбавка к зарплате, пишут "Невские Новости".

Во вторник, 21 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с лауреатами конкурса педагогических достижений. Он вручил им награды и напомнил, что, начиная с первого сентября, существенные надбавки к зарплате ждут тех педагогов, которые занимают должность классных руководителей.

Сумму надбавки Беглов предпочел сохранить в тайне до первого дня нового учебного года.