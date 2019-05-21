Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии награждения победителей педагогического конкурса. Градоначальник заинтриговал петербургских учителей, призвав активнее занимать должность классных руководителей, за которую предусмотрена приличная надбавка к зарплате, пишут "Невские Новости".
Во вторник, 21 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с лауреатами конкурса педагогических достижений. Он вручил им награды и напомнил, что, начиная с первого сентября, существенные надбавки к зарплате ждут тех педагогов, которые занимают должность классных руководителей.
Сумму надбавки Беглов предпочел сохранить в тайне до первого дня нового учебного года.
Также градоначальник напомнил о разговоре с главой Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанной Воробьевой. В конце прошлого года он призвал на 10% сократить объем работы учителей и директоров с документацией. Вместо этого им следует уделять больше времени образовательным и воспитательным функциям.