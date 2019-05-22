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Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ. Видеотрансляция 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Участники мероприятия обсуждают социально-экономическое положение в стране, вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся, социального партнерства.
Съезд начался 20 мая в концертном зале "Измайлово" в Москве, здесь собрались около 700 делегатов со всей страны, представляющие более 20 млн членов профорганизаций и объединений работодателей. Также приехали руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств, представители органов государственной власти.
В первый день работы съезда перед участниками выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Минтруда Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и другие.
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Политика , Александр Шохин , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Владимир Путин , Михаил Шмаков , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтруд
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