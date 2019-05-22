Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ. Видеотрансляция

Участники мероприятия обсуждают социально-экономическое положение в стране, вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся, социального партнерства.

Съезд начался 20 мая в концертном зале "Измайлово" в Москве, здесь собрались около 700 делегатов со всей страны, представляющие более 20 млн членов профорганизаций и объединений работодателей. Также приехали руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств, представители органов государственной власти.