Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей

Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей. Она напомнила, что на последней встрече с российским лидером обсуждалась необходимость поддержания уровня зарплат.

Чиновница заявила, что её ведомство ведёт точечную работу с регионами, чтобы строго выполнить указы 2012 года. По словам Васильевой, за 2018 год удалось значительно сократить чрезмерную отчётность в школах, передаёт «Политика сегодня».

Как ранее писал News.ru, Васильева заявила, что на уроках истории мало часов уделяется периоду Великой Отечественной войны. Министр пообещала, что в следующем году, в год 75-летия Великой Победы, она сделает всё возможное, чтобы до каждого российского школьника была доведена «важнейшая информация» о ВОВ.