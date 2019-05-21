В Госдуме оценили дело о госизмене против Порошенко

В частности, одна из статей обвинения затрагивает события 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС Украины из Чёрного в Азовское море в районе Керченского пролива.

«Дело в том, что данный случай был политической акцией, направленной на дестабилизацию взаимоотношений с Россией. Эта акция не соответствовала никаким нормам действующего законодательства ни на Украине, ни в международном праве. Так что основания для привлечения Порошенко к ответственности есть», — считает Морозов.

По его словам, украинские правоохранительные органы , пока президент был у власти, не решались дать ход обвинениям и привлечь Порошенко к ответственности.

«Но сейчас они, видимо, получили отмашку о том, что возможность уголовного преследования есть. Будем надеяться, что дело доведут до конца и дадут действиям президента соответствующую правовую оценку», — сказал депутат.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Порошенко. Дело заведено по трём статьям, включая госизмену.