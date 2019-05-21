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Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве 

RT на русском 1 час назад
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, я могу это подтвердить, это действительно так. К сожалению, речь не идёт об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году», — сказал Песков журналистам.
Он пояснил, что тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом.
По его словам, в настоящее время бюджет исполняется с профицитом, и факторы, требовавшие сокращения ЗП, исчезли.
Представитель Кремля подчеркнул, что ни о каком увеличении речи не идёт.
Ранее РБК сообщило, что чиновникам вернули урезанные из-за кризиса зарплаты.
RT на русском: последние новости
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , РБК
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