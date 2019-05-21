Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

«Да, я могу это подтвердить, это действительно так. К сожалению, речь не идёт об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году», — сказал Песков журналистам.

Он пояснил, что тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом.

По его словам, в настоящее время бюджет исполняется с профицитом, и факторы, требовавшие сокращения ЗП, исчезли.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни о каком увеличении речи не идёт.

Ранее РБК сообщило, что чиновникам вернули урезанные из-за кризиса зарплаты.