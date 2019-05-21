Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский настаивает на непризнании итогов выборов на Украине 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на непризнании итогов президентских выборов на Украине после заявлений Владимира Зеленского об ужесточении санкций против РФ.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления, которым предлагается не признавать результаты президентских выборов на Украине. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников сообщил во вторник журналистам, что этот проект, вероятно, будет отклонен Советом ГД.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.
"Почему мы предлагаем не признавать? Потому что в первый же день вступления в должность новый президент Украины обращается к США, чтобы усилить санкции против нас. Что, мы будем признавать нового президента, который просит еще жестче ударить по России?" — сказал Жириновский журналистам.
По его словам, проект постановления о непризнании выборов на Украине "сейчас якобы находится на согласовании в МИДе".
"Слишком долго находится. Надо вернуть сюда, в повестку дня включить. Если другие депутаты поддержат, то это постановление будет основанием для президента не признавать выборы, но он может его проигнорировать, поскольку он отвечает за внешнюю политику. И в данном случае он может учесть мнение Госдумы, может не учесть", — пояснил лидер ЛДПР.
Последние новости
Зеленский "осадил" Ляшко во время инаугурации Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении Познер предрек трагический конец человечества
Комментарии1
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Калашников Леонид Иванович , МИД , Госдума , ЛДПР , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ205
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского214
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма200
Известного телеведущего избили в Москве9
«Затолкала в рот носки». Подростка избили за прогул школы
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение