Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на непризнании итогов президентских выборов на Украине после заявлений Владимира Зеленского об ужесточении санкций против РФ.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления, которым предлагается не признавать результаты президентских выборов на Украине. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников сообщил во вторник журналистам, что этот проект, вероятно, будет отклонен Советом ГД.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.
"Почему мы предлагаем не признавать? Потому что в первый же день вступления в должность новый президент Украины обращается к США, чтобы усилить санкции против нас. Что, мы будем признавать нового президента, который просит еще жестче ударить по России?" — сказал Жириновский журналистам.
По его словам, проект постановления о непризнании выборов на Украине "сейчас якобы находится на согласовании в МИДе".
"Слишком долго находится. Надо вернуть сюда, в повестку дня включить. Если другие депутаты поддержат, то это постановление будет основанием для президента не признавать выборы, но он может его проигнорировать, поскольку он отвечает за внешнюю политику. И в данном случае он может учесть мнение Госдумы, может не учесть", — пояснил лидер ЛДПР.