Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию

Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. С точки зрения протокола приглашение не стали отправлять, так как во главе церемонии будет премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский также не будет участвовать в церемонии. Между тем, президент США Дональд Трамп намеревается посетить мероприятия. Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.