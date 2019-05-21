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Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
С точки зрения протокола приглашение не стали отправлять, так как во главе церемонии будет премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский также не будет участвовать в церемонии. Между тем, президент США Дональд Трамп намеревается посетить мероприятия.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.
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Политика , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Нормандия , Франция
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