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Песков рассказал о планах Путина по отдыху в Туве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин в ближайшие несколько месяцев вряд ли сможет найти в графике время на традиционный отдых в Туве, но исключать этого нельзя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, президент ежегодно Туву посещает. Это бывает, как правило, вместе с (министром обороны) Сергеем Шойгу. Пока на ближайшие какие-то месяцы таких планов нет», — пояснил Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что глава государства все же может отправиться в Туву, если у него появится свободное время в графике. «Мы сообщим вам, если это произойдет», — сказал представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что Путин, скорее всего, поздравил Шойгу с днем рождения, которому 21 мая исполнилось 64 года.
«Я думаю, что скорее всего президент уже поздравил Шойгу. Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал», — отметил он.
Последний раз об отдыхе Путина в Туве сообщалось в августе 2018 года. Тогда же стали известны подробности отдыха президента в этой республике.
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Комментарии1
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Республика Тыва
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