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Вячеслав Володин призвал профсоюзы к сотрудничеству с Госдумой 

Российская Газета + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на Х съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Он призвал отраслевые профсоюзы к более активному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы. Цель — повысить качество законотворчества.
21 мая в Москве открылся Х съезд ФНПР, в работе которого принимают участие около 700 делегатов со всей страны. В повестке дня съезда — отчет Генерального совета ФНПР, выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов.
"Думаю, что если мы начнем системно работать, качество законов во многом улучшится", — сказал Володин.
Он напомнил, что повышение качества законотворчества и принимаемых решений является одним из приоритетов Госдумы. Уже сейчас у нижней палаты выстроен диалог с руководством ФНПР, однако "на системной и качественной основе" такого взаимодействия между профильными комитетами Госдумы и отраслевыми профсоюзами нет, констатировал спикер. Он напомнил, что у профсоюзов есть возможность через депутатов вносить свои предложения.
"Вы лучше знаете эти проблемы, у вас есть возможность в каждодневном режиме чувствовать градус настроений и проблем отрасли", — объяснил спикер ценность идей отраслевиков.
"Нужно объединить усилия, чтобы мы вырабатывали решения, законы, опираясь на эту вашу экспертную поддержку и позицию, — призвал он. — Поэтому, если хотите, это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо".
Еще одним направлением взаимодействия Госдумы и ФНПР мог бы стать анализ принимаемых законов, считает Володин.
"Необходимо проанализировать, как нормы закона скажутся на экономике, как они защищают человека и решают его проблемы", — заметил он.
Одно из решений съезда — Михаил Шмаков, более четверти века возглавляющий ФНПР, переизбран председателем профобъединения. В своем выступлении он озвучил целый ряд инициатив. В частности, профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату работника раз в год на уровень прогнозной инфляции (причем независимо от формы собственности организации). Другое предложение — продолжить реформу МРОТ, который недавно был установлен на уровне не ниже прожиточного минимума.
"Теперь нужно сделать следующий шаг — оторвать МРОТ от прожиточного минимума и привязать к минимальному потребительскому бюджету", — сказал лидер ФНПР.
Если это сделать, то зарплатная "минималка" вырастет до 25-27 тыс. рублей. Кроме того, профсоюзы предлагают обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
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Политика , Общество , Вячеслав Володин , Михаил Шмаков , Госдума , Москва
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