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В Кремле прокомментировали призыв Зеленского усилить санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль не видит новаций со стороны новых властей Украины в призыве усилить санкции против РФ: новизной это не блещет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналистка, задавая вопрос Пескову, оговорилась и спросила, как в Кремле расценивают призыв нового президента Украины Владимира Зеленского к американским властям усилить санкции против США. На это пресс-секретарь президента ответил: "Все-таки Зеленский призывал усилить санкции против России, а не США". Журналистка, поняв свою оговорку, отметила, что это была бы новая история в украинской политике.
"Да это была бы новация, но пока новации мы не видим. Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев" — подчеркнул Песков.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Верховная Рада , США
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