В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского к США ужесточить санкции

В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.

"Призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России не усиливают позиции нового президента Украины и не способствуют оздоровлению отношений с нашей страной. То, что Зеленский пытается показать Вашингтону готовность выполнять указания по антироссийской пропаганде, делает его еще более зависимым от доставшихся по наследству проблем", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению депутата, Зеленский напрасно надеется, что подобной риторикой можно разрешить военный конфликт на Донбассе или вернуть Крым в состав Украины.

"Севастополь и Крым — полноправные субъекты Российской Федерации, Зеленскому придется с этим свыкнуться, хочет он этого или нет. А завершение войны на Донбассе, в чем пытается заверить украинцев новый президент, возможно только при наличии у него политической воли и следования минским соглашениям. Какими методами президент Украины намеревается прекратить военное противостояние с Донбассом, пока не понятно. Судя по первым шагам нового главы государства, своей позиции у него пока нет", — считает Железняк.