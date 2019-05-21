Плата за пытки. Заключенным дадут право на денежные компенсации?

Минюст России внес в Госдуму законопроект о денежных компенсациях заключенным, если в тюрьме или СИЗО будут нарушены международные нормы содержания под стражей (включая запрет на пытки). Право предлагается закрепить в Кодексе об административном судопроизводстве, Уголовно-исполнительном кодексе, а также в федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

В список нарушений, за которые можно будет получить компенсацию, вошли медицинские, бытовые, гигиенические нарушения условий, а также пытки. При этом от заключенного, подавшего иск, не будут требовать доказательств нарушений.

Законопроект будет выгоден не заключенным, а самим колониям, считает зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва

«Это пойдет, к сожалению, не на пользу нашим арестантам. В этом случае, скорее всего, государство назначит какой-то предел подобных компенсаций, я не уверена, что он будет большой. Возможно, это будут совершенно смешные суммы в пределах 50 тысяч рублей, может, чуть больше. Это никак не будет соотноситься с достаточно приличными размерами компенсаций, которые назначает ЕСПЧ. Чаще всего речь идет о 5-7 тысячах евро. На эти деньги люди могут даже начать новую жизнь, особенно если речь идет о регионах. Сейчас отсекут количество желающих туда обратиться, потому что по международному законодательству человек может обращаться в Страсбургский суд при условии, что исчерпал все возможности и все варианты справедливого разбирательства на родине. Тут получается, что он обратился в наш суд, который сказал, что все правильно, нарушили твое право, на тебе небольшую компенсацию. На этом все закончилось. Ничего не будет меняться. Будут давать крошечную компенсацию всем подряд, а люди при этом будут оставаться в жестоких условиях».

Заключенные не будут жаловаться, уверен бывший заключенный Руслан Вахапов, который подвергался пыткам в ярославском штрафном изоляторе:

«Мое мнение: ничего не изменится, потому что на данный момент в колониях содержатся люди, которые не знают о своих правах. У людей нет денег, чтобы оплатить адвокатов. Еще один закон не для всех никому не нужен. Человек, который будет пользоваться данной штукой, будет сидеть в штрафном изоляторе весь свой срок, потому что сотрудники ФСИН имеют над ним полнейшую власть. Если ты пожаловался на плохое содержание в СИЗО и получил компенсацию в 200 тысяч рублей, находясь в колонии, ты просто больше потеряешь».