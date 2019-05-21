В МИД назвали цель антироссийских санкций 

Санкционная политика становится инструментом получения конкурентных преимуществ и геополитической выгоды и превращается в рутину международной дипломатии, что несет в себе большую угрозу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодняшняя практика введения нелегитимных односторонних ограничений против многих стран и РФ показывает, что реальная цель санкций — создать для себя конкурентные преимущества или получить геополитические преимущества. Это новая реальность в политическом смысле. Эта практика, которая была невообразима пару лет назад, становится рутиной в дипломатии и международных отношениях. Это тоже очень опасно", — заявил Грушко на Европейской конференции клуба Валдай в Вене.