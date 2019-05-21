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В МИД назвали цель антироссийских санкций 

Р-Спорт + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкционная политика становится инструментом получения конкурентных преимуществ и геополитической выгоды и превращается в рутину международной дипломатии, что несет в себе большую угрозу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодняшняя практика введения нелегитимных односторонних ограничений против многих стран и РФ показывает, что реальная цель санкций — создать для себя конкурентные преимущества или получить геополитические преимущества. Это новая реальность в политическом смысле. Эта практика, которая была невообразима пару лет назад, становится рутиной в дипломатии и международных отношениях. Это тоже очень опасно", — заявил Грушко на Европейской конференции клуба Валдай в Вене.
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Политика , Другое , Александр Грушко , МИД
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