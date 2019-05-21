Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил российских полярников с их профессиональным праздником и отметил их вклад в фундамент присутствия России в стратегически важных регионах. Телеграмма с его речью опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем полярника — замечательным праздником, учрежденным в знак нашей глубокой признательности многим поколениям геологов и ученых, моряков и летчиков, строителей и изыскателей, которые посвятили свою жизнь освоению Арктики и Антарктики. Эти мужественные, сильные духом люди, настоящие первопроходцы, прославили Родину выдающимися географическими открытиями и уникальными научными исследованиями, заложили надежный фундамент нашего присутствия в этих стратегически важных регионах мира», — говорится в документе.

Путин отметил, что в самых сложных условиях специалисты всегда действуют грамотно и показывают лучшие профессиональные и личные, человеческие качества. По его мнению, в будущем российские полярники будут достойно решать поставленные задачи и трудиться на благо отечества и его граждан.

День полярника отмечается 21 мая. Праздник был учрежден указом президента в 2013 году в знак признания заслуг полярников.