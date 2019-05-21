Крымские татары потребовали извинений от посольства Украины за фотоподлог

Посольство Украины США должно принести извинения за фотографию, где депортация польских евреев выдана за депортацию крымских татар 1944 года, и впредь не допускать столь опрометчивых исторических ошибок, заявил лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Восемнадцатого мая отмечался день памяти жертв депортации крымских татар. В 1941-1944 годах из Крыма выселили более 277 тысяч человек — семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев.

Украинское посольство сделало к этой дате публикацию, в которой использовало для иллюстрации депортации крымских татар снимок депортации евреев из польского гетто.

"Это непозволительная историческая ошибка, которая, скорее всего, сделана случайно или по невнимательности. Мы призываем посольство Украины в США впредь быть более компетентными в вопросах истории, особенно если это связано с трагедией целых народов, а также принести извинения за столь допущенную ошибку", — сказал РИА Новости Ниметуллаев.

По его словам, к публикациям, связанных с историей, необходимо подходить особенно внимательно и щепетильно.