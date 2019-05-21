В Совфеде разочарованы призывом Зеленского к США ужесточить санкции

«Подобное заявление нового президента разочаровывает, поскольку он тоже встал на путь, который ведёт в тупик. Считая, что с братской страной и народом, со своим соседом можно жить в условиях конфронтации, опираясь на санкции заокеанского друга в лице Вашингтона, Зеленский совершает стратегическую ошибку», — заявил сенатор.

Джабаров также отметил, что санкции, которыми грозят России, на страну уже давно не действуют и легко преодолеваются.

«Мы боремся с ними нашим людским и экономическим потенциалом», — сказал он.

Ранее Зеленский и представители США в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».

Президент Украины отметил, что стране необходима помощь американской стороны и призвал Вашингтон продолжить ужесточение санкций против России.