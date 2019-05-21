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В Совфеде разочарованы призывом Зеленского к США ужесточить санкции 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв президента Украины Владимира Зеленского к Соединённым Штатам ужесточить санкции против России.
«Подобное заявление нового президента разочаровывает, поскольку он тоже встал на путь, который ведёт в тупик. Считая, что с братской страной и народом, со своим соседом можно жить в условиях конфронтации, опираясь на санкции заокеанского друга в лице Вашингтона, Зеленский совершает стратегическую ошибку», — заявил сенатор.
Джабаров также отметил, что санкции, которыми грозят России, на страну уже давно не действуют и легко преодолеваются.
«Мы боремся с ними нашим людским и экономическим потенциалом», — сказал он.
Ранее Зеленский и представители США в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».
Президент Украины отметил, что стране необходима помощь американской стороны и призвал Вашингтон продолжить ужесточение санкций против России.
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Владимир Зеленский , Совет Федерации , США
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