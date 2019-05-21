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Кремль ответил на выпад Зеленского против России 

Lenta.ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: ТАСС
Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России не поможет урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 21 мая.
Представитель Кремля также добавил, что санкционная риторика украинской стороны не «блещет новизной». По его словам, подобные заявления никак не помогут Киеву в урегулировании конфликта на юго-востоке страны, «потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей».
«Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев», — заключил Песков.
20 мая в ходе переговоров с представителями Белого дома в Киеве Зеленский призвал США усилить давление на Москву из-за якобы российского военного присутствия на Донбассе.
Ранее в тот же день прошла инаугурация Владимира Зеленского. В ходе выступления он объявил о роспуске Верховной Рады.
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Интерфакс
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