Кремль ответил на выпад Зеленского против России

Представитель Кремля также добавил, что санкционная риторика украинской стороны не «блещет новизной». По его словам, подобные заявления никак не помогут Киеву в урегулировании конфликта на юго-востоке страны, «потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей».

«Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев», — заключил Песков.

20 мая в ходе переговоров с представителями Белого дома в Киеве Зеленский призвал США усилить давление на Москву из-за якобы российского военного присутствия на Донбассе.