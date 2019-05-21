Воссоединение Крыма с Россией — это исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом — возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
"Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, а не заглядывает на соседнее государство. С марта 2014 года Крым официально является территорией Российской Федерации, так решил народ Крыма. И это уже исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины", — сказал Поклонская РИА Новости.
По ее словам, Зеленскому не стоит повторять ошибок своих предшественников. "Желаю Владимиру Зеленскому успехов в развитии своей страны и налаживании добрососедских отношений с нами — гражданами России", — подчеркнула она.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".