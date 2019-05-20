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В Госдуме отреагировали на отставку премьер-министра Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался о решении Владимира Гройсмана покинуть пост премьер-министра Украины. Мнением политика поинтересовался RT.
По мнению Водолацкого, новый президент Украины Владимир Зеленский нацелился полностью избавиться от наследия своего предшественника Петра Порошенко.
"Гройсман до этого, скорее всего, проводил какие-то кулуарные беседы для того, чтобы остаться в должности. Но Зеленский давление выдержал и проводит ту политику, которую ждут жители Украины", — сказал Володацкий.
Володацкий также рассказал, что у Гройсмана якобы есть "целый букет преступлений" и теперь ему остается только покинуть Украину или снова идти на выборы в Верховную раду. Политик не уточнил, что за "преступления" совершил Грйосман, отметив, что они связаны с "обнищанием" страны.
Ранее стало известно об отставке Гройсмана.
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Политика , Украина , Виктор Водолацкий , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Госдума , Верховная Рада
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